Tien jaar na ‘duinenmoord’ moet extra onderzoek uitgevoerd worden

Brugge - Tien jaar na de ‘duinenmoord’ op de Bulgaarse Milena Raycheva (26) heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist dat er extra onderzoek naar de moord moet gebeuren. Om welke onderzoeksdaden het gaat, is niet duidelijk. Dat meldt Krant van West-Vlaanderen. Het lot van hoofdverdachte Kenan B. (55) - assisen of niet - blijft dus een vraagteken.

Op 17 augustus 2010 zagen twee kitesurfers op het strand van Zeebrugge een hand boven het zand uitsteken. De politie vond het lichaam van een jonge vrouw, van wie de identiteit pas vier jaar later achterhaald kon worden op basis van DNA-onderzoek. Het ging om de Bulgaarse Milena Raycheva (26). Haar ex Kenan B., een vijftiger uit Rotterdam, kwam meteen als mogelijke dader in het vizier. Volgens de familie van het slachtoffer gaf hij Milena geregeld klappen en bedreigde hij haar.

De man met Turkse roots werd op 21 januari 2015 in de boeien geslagen, maar ruim vijf jaar later blijft hij nog altijd zijn onschuld uitschreeuwen. Het parket wil de man voor het assisenhof brengen, maar daar is nog altijd geen beslissing over genomen. Meer zelfs: de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft dinsdag beslist om extra onderzoek te laten uitvoeren. Dat meldt Krant van West-Vlaanderen. Om welke onderzoeksdaden het precies gaat, is onduidelijk.