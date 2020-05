RB Leipzig mag groepstraining hervatten van deelstaat Saksen

RB Leipzig mag weer in groep trainen. Het kreeg daarvoor de toelating van de deelstaat Saksen. Die laat sinds maandag toe dat professionele atleten hun sport uitoefenen. Vorige week kondigde CEO Oliver Mintzlaff al aan dat hij de groepstrainingen dinsdag wil hervatten. 'Op voorwaarde dat al onze coronatests negatief zijn.'

De Bundesliga ligt sinds midden maart stil. De clubs hopen het seizoen nog af te maken tegen 30 juni, afhankelijk van groen licht van de overheid. Bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten buigen zich woensdag over de kwestie. Na 25 speeldagen is Leipzig in de stand derde, op vijf punten van leider Bayern München.