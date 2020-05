Minister Peeters: “De Lijn wil in 2020 minimum 600 chauffeurs aanwerven”

De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn wil in 2020 minimum 600 chauffeurs aanwerven. In 2019 werden 624 nieuwe chauffeurs in dienst genomen, maar daarvan hebben er ondertussen al 75 terug opnieuw het bedrijf verlaten. Dat stelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters in antwoord op een schriftelijke vraag van Bart Claes (Vlaams Belang).

Het tekort aan chauffeurs is zoals bekend een van de redenen waarom De Lijn in het recent verleden heel wat ritten diende te schrappen. Om meer chauffeurs aan te trekken onderzoekt De Lijn de invoering van een premiesysteem. “De verschillende pistes en premiesystemen zoals aanbrengerspremie, aanwervingspremie, schaarstepremie en dergelijke die thans worden onderzocht hebben elk hun voor- en nadelen”, aldus Peeters.

Binnen het opleidingstraject wordt ook extra aandacht gegeven aan het ondersteunen van kandidaat-chauffeurs op vlak van taalvaardigheid zodat ze meer kans maken om te voldoen aan de vooropgestelde taalvereisten. Aan het opleidingstraject op zich werd niets gewijzigd. “Alle chauffeurs doorlopen het gewone opleidingstraject met uitzondering van deze die reeds in het bezit waren van een rijbewijs D”, aldus de minister.

Eind maart 2020 waren er 5.693 chauffeurs in dienst bij De Lijn. Chauffeurs blijven gemiddeld 11 jaar in dienst bij De Lijn. Van de 624 die in 2019 werden aangeworven waren er 7 bruggepensioneerd. In 2019 verlieten er 465 chauffeurs de Vlaamse Vervoersmaatschappij waarvan 123 wegens pensioen of brugpensioen. 203 personen namen zelf ontslag en 127 anderen werden afgedankt. 12 chauffeurs overleden.