Politie betrapt zes jongeren met flessen alcohol aan kampvuur in Hoeselt

Hoeselt - De politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt heeft maandagavond zes deelnemers van een kampvuur in Hoeselt betrapt. Rond 22.30 uur kwam de melding over het niet-naleven van het samenscholingsverbod bij de politie binnen. Jongeren kwamen blijkbaar samen rond een kampvuur in een weide in Hoeselt.

Ter plaatse zagen de agenten dat er in een weide ter hoogte van de Buckenslindestraat vuur gestookt werd. Rond het kampvuur lagen lege flessen alcohol. Bij aankomst van de ploeg doofde een van de twee aanwezige jongeren het vuur. De jongeman was niet opgezet met de tussenkomst van de politie, gedroeg zich arrogant en hoestte meermaals in de richting van de politiemensen.

De agenten stelden vast dat er een aantal voertuigen stond en dat deed hen vermoeden dat er meer personen aanwezig moesten zijn. Een korte zoektocht leverde nog vier personen op. Voor elk van de zes kampvuurdeelnemers werd via de onmiddellijke minnelijke schikking een coronaboete van 250 euro opgesteld. Voor het kampvuur volgde nog een GAS-pv.