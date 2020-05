De container cup heeft een nieuwe koning. En het is niet “salonvoetballer” Hans Vanaken

Tim Brys is de eerste deelnemer aan ‘De Container Cup’ die erin slaagt onder de tien minuten te duiken. De Gentse toproeier legde de zeven disciplines af in amper 9 minuten 48 seconden en 43 honderdsten. Daarmee stoot hij judoka Dirk Van Tichelt van de troon. Hans Vanaken verging het dinsdagavond flink wat minder. De Gouden Schoen noemde zichzelf achteraf al lachend “een salonvoetballer”.

“Eén van mijn sterkste eigenschappen? Ik kan door de pijngrens gaan.” En óf roeier Tim Brys dinsdagavond door de pijngrens ging. Dat de bronzen medaille van het WK 2018 het roeirecord van Toon Aerts met bijna een halve minuut zou verbeteren (2min39 over 1 kilometer) was geen verrassing, maar dat Brys ook sneller zou fietsen dan Evenepoel, Campenaerts, Lampaert en Aerts was des te opmerkelijker. De 27-jarige Gentenaar ging helemaal tot aan het gaatje en klokte na drie kilometer op de spinning fiets af op 4 minuten en 2 seconden. Brys heeft voorlopig de algemene toptijd van de twaalf kandidaten tot nu toe.

Hans Vanaken zette dinsdag de slechtste chrono van alle mannen tot nu toe neer. De middenvelder van Club Brugge was nochtans uitstekend begonnen met de tweede looptijd van alle deelnemers: 19 kilometer per uur gemiddeld over 1.500 meter. Enkel hockeyer Thomas Briels deed beter. Ook op de andere nummers deed Vanaken het niet onaardig. Maar de tweevoudige Gouden Schoen verpestte het voor zichzelf op de fiets door – al dan niet bewust – op de laagste versnelling te blijven trappen. Met 12 minuten en 37 seconden was hij bijna drie minuten trager dan Brys in totaal. “Hans Vanaken is een salonvoetballer”, zei hij achteraf met een glimlach.

Tussenstand

1. Tim Brys: 09:48:43

2. Dirk Van Tichelt: 10:03:01

3. Victor Campenaerts: 10:05:43

4. Toon Aerts: 10:13:44

5. Thomas Briels: 10:54:48

6. Yves Lampaert: 11:01:49

7. Remco Evenepoel: 11:08:04

8. Pieter Timmers: 12:34:68

9. Hans Vanaken: 12:37:45

10. Fanny Lecluyse: 13:42:81

11. Tessa Wullaert: 15:17:57

12. Nina Sterckx: 16:43:55

