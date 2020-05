Prijs van ‘luxevis’ met 80 procent gekelderd door coronacrisis: “Vraag is zo goed als volledig weg”

De prijzen van sommige vissoorten die onze Belgische vissers aan wal brengen, zijn de afgelopen weken gekelderd met soms 80 procent. “Het gaat vooral om soorten zoals een grote tarbot of grote zeetong”, zegt Tom Premereur, directeur van de Vlaamse Visveiling.

“En ook voor Sint-jakobsvrucht wordt op de veiling maar een vierde meer betaald. De reden daarvoor is dat het typische restaurantproducten zijn. En nu de horeca dicht is, is de vraag naar die soorten zo goed als volledig weg. Voor tong van een normale grootte of roggevleugel is er gelukkig nog wat verkoop via de vishandel, maar ook die vraag is veel lager dan voor de coronacrisis waardoor de prijzen maar de helft meer zijn.”

Wie vaak vis koopt in de supermarkt, zal het minder merken. “Omdat een groot deel van die hun gamma uit zalm of kabeljauw bestaat. Zalm wordt vaak gekweekt en kabeljauw wordt dan weer vooral noordelijker gevangen. Die prijszetting is anders dan de onze. We hopen dat het heropenen van markten de vraag naar onze Belgische vis opnieuw zal doen aantrekken, want de viskramen die daar staan focussen zich vaak meer op onze eigen vangst.”