Hasselt voorziet livestream van binnenstad om drukte te vermijden

De stad Hasselt heeft dinsdag de grote lijnen vastgelegd om de opening van de winkels op 11 mei in goede banen te leiden. Zo wordt het stadscentrum autoluw gemaakt en zal er een livestream van de binnenstad online te zien zijn. “We nemen de nodige maatregelen om een opening veilig te laten verlopen. We rekenen ook op het gezond verstand van de bezoekers en de winkeliers. Onze veiligheid hebben we vooral zelf in handen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

Om de opening van de winkels veilig en vlot te laten verlopen, voorziet het stadsbestuur, in afwachting van finaal groen licht van de Nationale Veiligheidsraad, tal van maatregelen. Zo zal het stadscentrum autoluw worden door de verzinkbare paal in de Dorpsstraat omhoog te brengen. Daarmee schakelt de stad over naar het zogenaamde zaterdagregime waarbij de Dorpsstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. “Op die manier kunnen we de ruimte die we hebben, optimaal gebruiken, waardoor het mogelijk wordt om elkaar op een verantwoorde manier te kruisen”, legt Vandeput uit.

Looprichtingen

De kleine steegjes die Hasselt rijk is en waar geen vitrines of toegangen van handelszaken zijn, worden deels afgesloten of voorzien van looprichtingen. “Daar waar het niet mogelijk is om elkaar op 1,5 meter te kruisen, zijn we genoodzaakt om die maatregelen te nemen”, verduidelijkt de burgemeester.

Het stadsbestuur heeft alle nuttige informatie gebundeld op www.hasselt.be/corona en www.vlotnaarhasselt.be. Daar worden alle veiligheidsmaatregelen nog eens opgesomd, kan men de meeste veilige route naar Hasselt opzoeken en staat een overzicht van de winkels die open zijn. “We vragen aan de Hasselaren en aan onze bezoekers om op voorhand hun bezoek te plannen. Zo vermijden we te grote druktes in onze stad. De situatie kan in realtime gevolgd worden dankzij onze livestream”, besluit Vandeput.