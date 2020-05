Mondmaskers te koop in stations, maar die kosten 15 euro: “Je kan het 500 keer wassen”

In diverse stations staan of komen er automaten voor wie geen mondmasker heeft Foto: Photo News

Zoals aangekondigd staan of komen er in de stations automaten met mondmaskers voor wie er geen heeft. Want sinds maandag 4 mei is het dragen ervan verplicht op het openbaar vervoer. Maar nu blijken die 15 euro per stuk te kosten.

De NMBS reageert in de Franstalige krant La Capitale dat zij die automaten daar niet zelf plaatsen. “Dat gebeurt via concessies.” Het bedrijf achter de automaten - de zogenaamde ‘Safety Stations’ - is Selecta. Daar laten ze weten dat de prijs voor het masker hoger is “omdat het een premiummasker is”.

“Je kan het 500 keer wassen”, klinkt het in La Capitale. “In de apotheek betaal je er normaal gezien 18 euro voor. Maar de volgende dagen zullen we in het aanbod ook goedkopere maskers opnemen. Zowel wegwerpmaskers van zeven euro voor vijf stuks of een ander herbruikbaar exemplaar waarbij je negen euro voor twee stuks betaalt. Die zitten nu nog niet in de automaten omdat we ze nog niet hebben.”

