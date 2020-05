Drie scheidingen, zes zonen en jonge vrouwen: het turbulente (liefdes)leven van Elon Musk

Elon Musk, die zijn persoonlijke leven liever verborgen houdt, is onlangs vader geworden van zijn zesde zoon. De Tesla en Space X-baas heeft in 2010 al eens gezegd “liever een vork in zijn hand te prikken, dan over zijn privéleven te schrijven”. Toch heeft de 48-jarige miljardair roerige tijden in zijn leven meegemaakt. Zo is hij drie keer gescheiden - waarvan twee keer van dezelfde vrouw - en heeft hij geen contact meer met zijn vader Errol, die zijn voormalige stiefdochter bezwangerde.

Door de jaren heen heeft Elon toch zo nu en dan wat losgelaten over zijn jeugd, zijn ouders en zijn relaties. Momenteel is hij samen met zangeres Grimes, een 32-jarige Canadese die onlangs bevallen is van hun zoontje wiens naam X Æ A-12 Musk is. Dit twitterde Elon nadat een fan smeekte om de naam bekend te maken.

Overleden zoon

Zijn langste relatie had hij met zijn eerste vrouw, Justine Wilson, die na de scheiding in 2008 nog steeds door het leven gaat als Justine Musk. Aan Marie Claire vertelde Justine dat ze Musk ontmoette toen zij beiden studeerden aan Queen’s University in Canada. Ze trouwden in januari 2000 en kregen samen een zoon, Nevada, die plotseling overleed aan wiegendood. Daarna kregen ze een tweeling en een drieling.

Het stel vroeg in 2008 de scheidingspapieren aan. Justine zegt geen contact meer te hebben met Elon en regelt de zaken omtrent hun kinderen via zijn assistent.

Talulah Riley

Volgens Justine vertelde Elon haar nog geen zes weken nadat de scheidingspapieren waren aangevraagd, dat hij verloofd was met de Britse actrice Talulah Riley. In Marie Claire heeft ze gezegd dat ze Talulah wel mocht en dat ze contact hadden, terwijl de scheiding in volle gang was.

Talulah en Elon gaven in 2010 elkaar het jawoord. Nog geen twee jaar later kwam het nieuws naar buiten dat de twee zouden gaan scheiden. Naar verluidt twitterde Elon destijds naar Talulah: “Het waren vier geweldige jaren. Ik zal altijd van je blijven houden. Op een dag zal je iemand heel gelukkig maken.”

Talulah en Elon. Foto: AFP

Ongeveer een jaar na zijn scheiding van Talulah, werd Elon gelinkt aan Hollywood-actrice Cameron Diaz. Volgens E! News kocht Diaz in 2013 een Tesla en zou Elon haar een aantal keren bezocht hebben in Los Angeles. Als er al sprake was van een romance tussen de twee, zal het niet lang geduurd hebben, want in 2013 besloten Elon en Talulah voor een herkansing te gaan.

Het stel hertrouwde in 2013 en volgens Business Insider vroeg Musk in 2014 naar verluidt opnieuw de scheidingspapieren aan, waar hij later van af zag. Het tweede huwelijk tussen de actrice en de miljardair duurde zo’n drie jaar totdat Talulah opnieuw een scheiding aanvroeg.

Amber Heard

Een jaar nadat actrice Amber Heard en haar ex Johnny Depp hun scheiding aankondigden en Elon opnieuw de scheidingspapieren met Talulah had getekend, doken er in 2016 geruchten op dat Elon en de actrice aan het daten waren. De media stonden bol van berichten over hun knipperlichtrelatie.

Amerikaanse media suggereerden destijds dat de drukke schema’s van Amber en Elon zorgden voor de breuk.

Pas in november 2017 sprak hij in een interview met Rolling Stone openlijk over het beëindigen van zijn relatie met Heard. De miljardair zei zich verscheurd te voelen na de breuk. “Ik heb een punt gezet achter mijn relatie. Ik was echt verliefd en het deed ontzettend pijn. Nou ja, zij heeft het vaker uitgemaakt met mij dan ik met haar, denk ik”, vertelde hij.

“Ik heb de afgelopen weken veel emotionele pijn gehad”, zei hij. “Het kostte me een boel wilskracht om het Model 3-evenement te kunnen doen en er niet uit te zien als een enorm depressieve man. Het grootste deel van die dag was ik een wrak. Ik moest mezelf echt bij elkaar rapen, wat Red Bulls drinken, rondhangen met positieve mensen en mezelf eraan herinneren dat al deze mensen afhankelijk van mij zijn.”

Foto: AFP

Grimes

Zijn laatste vlam en inmiddels moeder van zijn zesde zoon, Claire Elise Boucher die beter bekend is als Grimes, zouden elkaar volgens Page Six online hebben leren kennen in april 2018. Toentertijd zou het stel naar verluidt al een paar weken in stilte aan het daten zijn. De ontmoeting volgde na een gedeelde grap op Twitter over kunstmatige intelligentie.

Hoewel ze hun relatie uit de schijnwerpers hielden, verschenen ze in 2018 samen bij het Met Gala. Nadat de twee elkaar in de zomer niet meer volgden op sociale media, werd er volop gespeculeerd dat hun relatie verbroken zou zijn. Vervolgens leek alles weer koek en ei toen ze in oktober samen werden gespot met Elons kinderen bij een pompoenfeest in Los Angeles. Ook volgden ze elkaar weer op Twitter.

Plotseling verscheen in januari dit jaar een naaktfoto waarop een foetus in haar buik was gefotoshopt, waarop werd aangenomen dat de zangeres zwanger was. Later bevestigde ze dat op Twitter. De zangeres heeft niet bevestigd dat hij de vader is van haar baby, maar tagde hem wel in het bericht.

“Verschrikkelijk mens”

De vader van zes zonen heeft met zijn eigen vader een gebrouilleerde relatie. Naar verluidt spreken de twee al jaren niet meer met elkaar. Volgens Elon werd hij tijdens zijn jeugd door zijn vader gekleineerd.

In het interview uit 2017 met Rolling Stone zei Elon dat zijn vader elke denkbare misdaad had begaan. Hij noemde hem een “verschikkelijk mens”. “Die man heeft het kwaad uitgevonden.” Zelf reageerde Errol Musk op deze uitspraken in de Mail on Sunday met het commentaar dat zijn zoon maar eens volwassen moest worden. Hij vermoedt dat zijn zoon verwijst naar het feit dat hij eens werd vrijgesproken van doodslag, nadat hij drie mannen had neergeschoten die in zijn huis hadden ingebroken.

Ook zou Elon er niet gelukkig mee zijn dat hij vader is geworden van een baby met zijn veertig jaar jongere vriendin, model Jana Bezuidenhout, die ooit zijn stiefdochter was en die hij zou kennen vanaf haar vierde. Errol: “Ik heb voorzichtig aangedrongen op een DNA-test om er zeker van te zijn dat hij van mij was. Ik hou van mijn Ellioth Rush, al was zijn komst niet gepland.” Jana is de dochter van zijn ex-vrouw Heide en die laatste deed er alles aan om dit schandaal buiten de pers te houden.