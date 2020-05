Man die geen mondmasker droeg in station van Leuven moet voor de rechter verschijnen

Leuven - Een 21-jarige man zal in juni voor de rechter moeten verschijnen omdat hij geen mondmasker droeg in het station van Leuven en weerspannig werd naar agenten die hem daarop aanspraken.

De man, die rond 15u50 op maandag 4 mei aan de bushalte stond te wachten op het Martelarenplein in Leuven, werd aangesproken door een politieploeg omdat hij geen mondmasker droeg. Dat is echter sinds maandag verplicht in het kader van de maatregelen tegen Covid-19. De man zei dat hij geen mondmasker bij zich had en weigerde zich te identificeren. Toen de politie hem wilde controleren, deelde hij een elleboogstoot uit en bleef hij zich verzetten tegen de agenten. Ze moesten pepperspray gebruiken en versterking vragen. De agenten liepen lichte verwondingen op.

De twiniger werd onmiddelijk gedagvaard voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan agenten, weerspannigheid en het niet-naleven van Covid 19-maatregelen.