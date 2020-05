Spelers en staf Eibar zitten niet te wachten op hervatting La Liga: “Wij zijn in de eerste plaats mensen, dan pas voetballers”

De spelers en sportieve staf van La Liga-club Eibar zijn zeer bezorgd om het Spaanse voetbalseizoen te hernemen. “We zijn bang om er opnieuw aan te beginnen omdat we niet in staat zullen zijn de eerste aanbeveling van de experts na te leven, namelijk 1,5 meter afstand van elkaar houden”, zo klinkt het dinsdag in een gezamenlijk statement.

“We maken ons ongerust over het feit dat we, door te doen wat we het leukst vinden, het coronavirus kunnen oplopen, onze familie en vrienden kunnen infecteren en aan een nieuwe uitbraak van de epidemie kunnen bijdragen met vreselijke gevolgen voor de hele bevolking”, aldus de spelers en sportieve staf van de nummer 16 in La Liga.

Sinds 12 maart ligt La Liga stil vanwege de coronacrisis. Vanaf dinsdag worden de profvoetballers in Spanje getest op het coronavirus. 48 uur na het verkrijgen van een negatief resultaat kunnen ze de training hervatten. Vanaf medio juni hoopt La Liga de competitie achter gesloten deuren te hervatten.

Heel wat spelers zijn ongerust over de hervatting, het is echter voor het eerst dat een team met een statement die bezorgdheid uit. Het persbericht werd niet gepubliceerd op de clubwebsite.

“Wij vragen garanties en verantwoordelijkheid”

“De prioriteit moet de gezondheid van iedereen zijn, en het wordt tijd dat dat idee in de feiten tot uiting komt, en niet alleen met woorden”, zo luidt het verder. “Allen met die duidelijke vooronderstelling zou het zinnig zijn de competitie te hervatten. Wij vragen garanties. Wij vragen verantwoordelijkheid.”

De spelers en de sportieve staf van Eibar erkennen dat velen deze week in Spanje het werk hervatten, nadat beslist werd de lockdownmaatregelen wat terug te schroeven. “Het klopt dat miljoenen werknemers opnieuw aan het werk zijn, en zij krijgen veel minder aandacht en minder gezondheidszorg dan ons. Velen zonder minimale garanties. Dat is niet eerlijk, en daarvan zijn we ons bewust. We zijn bevoordeeld. Wij zijn voetballers, maar eerst en vooral zijn we mensen en net als de meesten in de samenleving zijn we bezorgd om de gezondheidssituatie.”