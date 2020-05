De Nationale Veiligheidsraad houdt zich aan het afgesproken stramien. Dat wil zeggen: de winkels gaan weer open, maar het blijft wachten op een versoepeling van de sociale contacten. Nochtans was dat de voornaamste kritiek op het exitplan. “Eigenlijk moeten we een balans vinden tussen de strijd tegen het virus en het sociaal welzijn van de mensen”, zegt geluksprofessor Lieven Annemans (UGent).

Fase 1B pakken ze ons niet meer af. Of zoals gewone mensen zouden zeggen: op 11 mei gaan de winkels weer open. Daar is amper nog discussie over. De cijfers gaan al even de goede kant op en de virologen ...