Renners kennen hun kalender, vandaag volgen de voetballers

De Internationale Wielerunie UCI heeft dinsdag de nieuwe, hertekende kalender bekendgemaakt met nieuwe data voor de grootste wielerwedstrijden. De Belgische voetbalclubs op hun beurt hopen vandaag duidelijkheid te krijgen van de Nationale Veiligheidsraad over hun exit uit de coronacrisis.

Vandaag beslist de Nationale Veiligheidsraad wanneer onder meer de profclubs opnieuw wedstrijden mogen spelen. De Pro League, de verzameling van profclubs, stuurde enkele weken geleden al een voorstel naar de Veiligheidsraad. Daarin stelde ze voor om op 15 juni de collectieve trainingen te hervatten en tot 31 juli geen wedstrijden te spelen. Dat betekent dat het nieuwe seizoen op 1 augustus zou kunnen worden aangevat. Waarschijnlijker is dat dit 15 augustus wordt, om de clubs toch nog wat tijd te geven om oefenduels te spelen. Tot 1 september mogen er hoe dan ook geen wedstrijden met publiek worden gespeeld.

Als de Nationale Veiligheidsraad ingaat op de vraag van de Pro League, kan in theorie de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp nog worden gespeeld. De UEFA moet de deelnemers aan de Europese bekers per land immers pas op 3 augustus hebben. 1 of 2 augustus zijn zodoende nog open speeldata. In theorie kan ook de 30ste speeldag van het vorige seizoen nog afgewerkt worden. Maar dan is het ofwel die speeldag, ofwel de bekerfinale en enkel indien de Veiligheidsraad de wedstrijden slechts tot 31 juli verbiedt.

Belgisch peloton

De nieuwe kalender van de World Tour – de groepering van de grootste wielerwedstrijden – is sinds dinsdag bekend. De Ronde van Frankrijk vindt plaats van 29 augustus tot 20 september en de Ronde van Vlaanderen staat ingepland op 18 oktober. Voor de lager geklasseerde wedstrijden wil de UCI op 20 mei met een nieuwe kalender komen.

Wanneer er in België opnieuw getraind en gekoerst mag worden, wordt wellicht ook vandaag bekendgemaakt. De wielerbond hoopt op een gefaseerde versoepeling van de maatregelen. In een eerste fase zouden de groepstrainingen moeten kunnen hervatten, gevolgd door een herstart van de wedstrijden, gaande van jeugdwedstrijden via nationale profwedstrijden met een Belgisch peloton naar internationale wedstrijden.