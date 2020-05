Samir Nasri over zijn periode bij Sevilla: “Ik mocht uitgaan en drinken, zolang ik het maar op het veld liet zien”

Anderlecht is duidelijk Sevilla niet. Samir Nasri (32) kijkt met plezier terug op zijn tijd in Andalusië, waar hij in het seizoen 2016-2017 het mooie weer maakte. De Fransman kon het bijzonder goed vinden met zijn toenmalige coach Jorge Sampaoli. “Hij bood zelfs aan om op mijn hond te passen.”

Terwijl de buitenlandse spelers van Anderlecht dinsdag binnendruppelden op het trainingscomplex, was er nog steeds geen spoor van Samir Nasri. De Fransman verklaarde eerder dat hij “nog uitkijkt naar de play-offs met Anderlecht”, maar laat toch al even niet meer van zich horen.

Over zijn periode bij het Spaanse FC Sevilla heeft hij wel niks dan lof. Zeker voor coach Jorge Sampaoli had hij een boon: “We waren echte vrienden. Ik beschouwde hem eerder als een kameraad dan als een coach”, valt te lezen bij de Spaanse krant Marca. “Sampaoli hield zoveel van me dat hij me een keer vertelde dat ik uit mocht gaan en drinken, als ik het maar op het veld zou laten zien.”

Ook buiten het voetbal kon de middenvelder op zijn coach rekenen. “Als ik mijn familie een keer wilde zien in een weekend dat ik niet hoefde te spelen, bood hij aan om op mijn hond te passen.”

Nasri schat zijn toenmalige team hoog in. “We hadden een van de beste teams van Europa op dat moment. Met spelers als Nzonzi, Vitolo, Jovetic, Sarabia, Ben Yedder, Adil Rami en Mariano. Gedurende een halfjaar waren we minstens even sterk als FC Barcelona en Real Madrid.”

