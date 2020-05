Boeve waarschuwt: “Zonder extra geld dreigen sommige scholen niet te kunnen openen”

Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, dringt erop aan dat scholen een vergoeding krijgen omdat ze veel meer kosten maken door de coronacrisis.

Volgende week vrijdag, 15 mei, gaan de scholen geleidelijk weer open, maar ze moeten wel strenge veiligheidsmaatregelen nemen. “Scholen moeten mondmaskers kopen, alcoholgels, soft- en hardware voor het afstandsleren, én extra poetspersoneel of een extra sanitair blok betalen”, zegt Boeve. “Bovendien hebben ze minder inkomsten door het wegvallen van het mosselsouper, de wafelenbak en het schoolfeest. De cumulatie van al die kosten kan ervoor zorgen dat sommige scholen in de problemen komen. Dat kan zelfs meespelen in de beslissing om al dan niet te openen.”

In een reactie aan onze krant belooft onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) een “financiële impuls” voor beschermingsmateriaal en ICT, maar concreet is dat nog niet. “We doen ons best om zo snel als mogelijk duidelijkheid te scheppen.”