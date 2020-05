Oom getuigt over Steve Bakelmans, de moordenaar van Julie Van Espen: “Hij zei dan: nonkeltje, geloof me, die vrouwen hebben mij weer uitgedaagd”

Schilde -

Het was nonkel Jean-Pierre Bakelmans die zich noodgedwongen jarenlang ontfermde over probleemkind Steve. Toen de politie een opsporingsfoto van hem verspreidde, wist hij meteen dat hij achter de moord op Julie Van Espen moest zitten, getuigt hij in Telefacts. “We zijn een paar keer te veel in zijn leugens getrapt. Alle contact is sinds Julie definitief verbroken.”