Helft Vlamingen heeft geen vertrouwen in communicatie overheid over corona

We missen vertrouwen en duidelijke crisiscommunicatie door de overheid. Dat blijkt uit een onderzoek van Indiville & RCA bij 1.000 Vlamingen.

Meer dan de helft van de ondervraagden vindt de coronacommunicatie verwarrend en onduidelijk. Bijna 70% ergert zich wanneer ministers los van elkaar communiceren of elkaar zelfs tegenspreken. En bijna de helft of 42% zegt weinig vertrouwen te hebben in de manier waarop de overheid communiceert rond de coronamaatregelen.

Een op de twee burgers vindt de informatie die we krijgen van overheidswege zelfs ronduit slordig.

Uit de studie blijkt dat burgers vooral vertrouwen hebben in de experts. Virologen en medische experts worden gezien als de hoogst betrouwbare bron voor informatie (85%), gevolgd door de Veiligheidsraad (51%) en de eerste minister (41%). Burgers willen dan ook vooral geïnformeerd worden door de virologen (87%), de premier (67%) of door de verantwoordelijke minister als vakexpert (69%).