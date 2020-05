Ivan Leko op de lijst bij het Turkse Fenerbahce

Waar gaat Ivan Leko komende zomer aan de slag? De 42-jarige ex-coach van Club Brugge staat volgens Turkse bronnen alvast op de lijst bij Fenerbahce.

De Turkse topclub was al een heel seizoen op de sukkel en zette daarom zijn trainer Ersun Yanal (58) – in 2014 nog de kampioenenmaker – op straat. Zijn assistent nam ad interim over, maar Fenerbahce wil snel een echte opvolger aanstellen. De Kroaat Nenad Bjelica (48) ligt in poleposition, nadat hij twee weken geleden verrassend afscheid nam van de Kroatische leider Dinamo Zagreb. Maar er zijn nog alternatieven, zo staat dus ook zijn landgenoot Leko op de lijst. Leko zit sinds eind december zonder club. Het bestuur van Al Ain, een topclub in de Verenigde Arabische Emiraten, besliste toen om de samenwerking na enkele maanden stop te zetten. Sindsdien vertoeft de man die Club in 2018 naar de landstitel loodste opnieuw in België, en wacht hij op een nieuwe uitdaging.