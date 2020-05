Brand legt wolkenkrabber in Verenigde Arabische Emiraten in de as

In Sharjah, een van de Verenigde Arabische Emiraten, heeft een zware brand de 190 meter hoge Abbco Tower zwaar beschadigd. Dat melden lokale media dinsdag. Er zouden geen dodelijke slachtoffers zijn volgens officiële bronnen.

De brandweer is de brand met man en macht te lijf gegaan. Bij aankomst van de eerste bluswagens, sloegen de vlammen al uit de ramen van tientallen verdiepingen. Hoe zwaar de brand was, was dinsdagavond te zien op sociale media. Volgens sommige bronnen is de brand intussen onder controle maar is er veel schade. Andere bronnen zeggen dat de wolkenkrabber totaal vernield is en mogelijk moet gesloopt worden.

Volgens de Khaleej Times, een nieuwssite die vanuit Dubai werkt, werd het 48 verdiepingen tellende gebouw tijdig geëvacueerd. Maar vallende brokstukken beschadigden wel huizen en auto’s in de buurt.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Officieel zijn er nog geen slachtoffers. Maar de uitgebrande verdiepingen moeten nog uitgekamd worden. Dat zal pas iets voor woensdag zijn.

De omgeving van de wolkenkrabber is afgesloten omdat er mogelijk instortingsgevaar is.