Zinho Vanheusden staat voor vertrek bij Standard, dat financiële ademruimte nodig heeft

Het wordt door alle partijen ontkend, maar Zinho Vanheusden (20) staat wel degelijk voor een vertrek bij Standard. Om financiële ademruimte te creëren wordt de verdediger wellicht verkocht. Er is concrete interesse uit Italië, Nederland en Spanje.

Zinho Vanheusden was vorig seizoen het onderwerp van een heuse transfersoap. Na lang onderhandelen wist Standard de Hasselaar van Inter Milaan voor 12,6 miljoen euro binnen te halen. Een Belgisch transferrecord dat de Italiaanse topclub tegelijkertijd aan de Financial Fairplay-regels hielp te voldoen. Officieus werd afgesproken dat Vanheusden in 2021 voor 16 à 18 miljoen euro terug naar Inter zou trekken.

Maar zover zal het normaal niet komen. Het is geen geheim dat Standard er financieel niet goed voorstaat en om aan geld te komen ligt een vertrek van Vanheusden deze zomer al op tafel. Een vervroegde terugkeer naar Inter is geen optie, een transfer naar een andere club wel. In dat geval zou Inter een percentage van de transfersom meepikken.

De eerste afspraken met technische directeuren en trainers staan intussen gepland. Er is concrete interesse van clubs uit Italië, Nederland en Spanje. Ook twee PO1-concurrenten hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt. Bij Standard ontkent men dat er momenteel contacten zijn.

Gevraagd om een reactie houdt ook vader Johan Vanheusden de boot af. “Dit overvalt me”, klinkt het. “Of het een optie is? Dat hangt ervan af. Wat wil Standard? Hebben ze straks een licentie? Daar zal Inter ook naar kijken. Ik was niet aanwezig bij de onderhandelingen, maar ik denk dat er een gentlemen’s agreement is tussen Standard en Inter. Met geldzaken bemoei ik me nooit, maar als Zinho bij Standard blijft voetballen, zal hij de gelukkigste mens ter wereld zijn. Het klopt wel dat er verschillende ploegen interesse tonen. Vooral in Italië, maar op namen ga ik niet in.”

Sporta

Zinho Vanheusden speelde onlangs nog een doorslaggevende rol in de gesprekken tussen Standard en spelersvakbond Sporta over de tijdelijke verlaging van de spelerslonen. Vanheusden senior ontkent dat er toen iets gebroken is tussen de Luikenaars en hun verdediger.

“Het enige dat mij stak, is dat de zeven spelers schuldig waren bevonden terwijl ze nog niet hadden gereageerd op het voorstel van Standard. Ik vond het jammer dat de club niet communiceerde dat er onderhandelingen liepen, want zulke verhalen gaan altijd een eigen leven leiden, met alle gevolgen van dien. Een club moet zijn spelers ook verdedigen, dat is mijn mening. Zinho zelf ging er veel kalmer mee om. Het belangrijkste is dat het bestuur en de spelers elkaar hebben gevonden. Kort gezegd: Zinho blijft positief, ook over Standard.”

Welkome rust

Vanheusden speelde dit seizoen 28 officiële duels voor de Rouches en scoorde daarin drie keer, al wisselde hij goede met minder goede matchen af. “Het was als een jojo. De oorzaak ligt bij het missen van de voorbereiding”, vindt zijn vader. “Wat dat betreft komt deze rustpauze op het juiste moment. Eindelijk heeft hij krachtoefeningen kunnen doen om zijn knie te versterken. Roteren ging niet, want Bokadi en Dussenne waren zwaar geblesseerd geraakt. Zinho lag vijf maanden stil en begon meteen aan een reeks van drie matchen per week. Daar was zijn lichaam niet klaar voor. Als gevolg ging hij dingen doen die niet eigen aan hem zijn: onnodig mekkeren en zagen. Dat hebben we moeten corrigeren.”

“Na zo’n operatie aan je knie (al de tweede in Vanheusdens carrière, nvdr.) moet je je quadriceps en kuit trainen, zodat die de knie ontlasten. Dat heeft hij nooit kunnen doen. Hindervrij is hij geen enkele match geweest. Het is ook zo dat de hoge transfersom voor veel verwachtingen zorgde, maar wij hebben die prijs niet bepaald of betaald. Naar de gegeven omstandigheden vind ik dat hij het goed gedaan heeft. Hij is bovendien nog maar 20. Hoeveel gasten van die leeftijd staan er bij een topclub vast in het centrum van een verdediging?”