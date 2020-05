Na zeven weken ‘coronaschorsing’ is de assisenzaak over de roofmoord op Leopoldine De Decker hervat. Alle juryleden kwamen binnen met mondmaskers, maar die gingen al snel weer af.

Het was voor iedereen onwennig om ineens in de weer te zijn met afstandhouden, handgels en mondkapjes. “Ik voel me meer in een mortuarium dan in een rechtbank”, zei meester Jos Vander Velpen ...