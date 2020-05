Standard krijgt groen licht over licentie

Op een officiële beslissing is het nog enkele dagen wachten, maar de licentiemanager, die in eerste instantie nog tegen een licentie voor Standard had gepleit, liet tijdens een korte zitting zijn bezwaren vallen. De videoconferentie duurde hoop en al enkele minuten. Dat laat het beste vermoeden over een goede afloop.

Venanzi moest onder meer aantonen dat hij voldoende geld op de rekening had staan om het stadion over te kopen van de club. Voor 30 juni zou hij met zijn vastgoedvennootschap 12 miljoen euro overmaken aan Standard. Dat geld heeft de club nodig om de continuïteit tot de zomer van 2021 te waarborgen.

Het geld werd onder meer gevonden bij ex-spelers Axel Witsel (2,5 miljoen euro) en Marouane Fellaini (3 miljoen euro). In het financieel plan van Standaard is voorzien dat enkele spelers deze zomer te gelde worden gemaakt. Dat zou onder meer het geval zijn voor aanvoerder Zinho Vanheusden.

Vandaag om 12 uur verschijnt Moeskroen voor het BAS. Dat dreigt een veel moeilijker dossier te worden. (bla)