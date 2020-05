Blokker nog wat langer Blokker

De omvorming van de Belgische Blokker-winkels naar het nieuwe merk Mega World wordt uitgesteld tot juni. Dat meldt de vakbond ACLVB.

In februari raakte de overname van de 123 Belgische Blokker-winkels en hun 670 personeelsleden door de Nederlandse ondernemer Dirk Bron bekend. Die wil ze allemaal omvormen tot discounters onder het merk Mega World. Vanaf mei had de naam Blokker uit het straatbeeld moeten verdwijnen in België. Maar daar heeft het nieuwe coronavirus een stokje voor gestoken. Komende maandag zouden de winkels kunnen heropenen als de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zet. Maar dat zal dan nog onder de Blokker-vlag gebeuren. (krs, blg)