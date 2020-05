Op uw aangifte staat geen uitstel

Het is weer die tijd van het jaar: het moment om de belastingaangifte in te dienen. Veruit de meesten zullen dat doen via Tax-on-web: vorig jaar werden 3,4 miljoen aangiftes online ingediend. Daarvoor krijg je nog tot donderdag 16 juli de tijd. Wie nog zweert bij de papieren aangifte – vorig jaar nog een half miljoen landgenoten, 100.000 minder dan het jaar voordien – krijgt die in de loop van deze meimaand in de bus en heeft tijd tot 30 juni.

Voor het eerst krijgt meer dan de helft van alle belastingplichtingen – 3,9 miljoen, 750.000 meer dan vorig jaar – een voorstel voor een vereenvoudigde aangifte. Die is door de fiscus al ingevuld op basis van de officieel gekende gegevens. “Het is belangrijk om dat voorstel na te kijken om te zien of alles correct is”, zegt financiënminister Alexander De Croo (Open VLD). “Maar in meer dan 90 procent van de gevallen moet daar geen enkele verandering meer aan gebeuren. Belastingen betalen is nooit plezant, maar we kunnen het wel zo gemakkelijk mogelijk maken”, aldus de liberaal.

Geen invulsessies

Wie hulp nodig heeft bij het invullen van zijn belastingaangifte, kan dit jaar door de coronacrisis enkel telefonisch terecht bij de FOD Financiën. Invulsessies zoals de voorbije jaren in kantoren en winkelcentra zijn er om veiligheidsredenen niet bij. De FOD Financiën probeert wel zelf de mensen te contacteren die de voorbije jaren hulp vroegen bij het invullen van hun aangifte.

In totaal vindt de Vlaming dit jaar liefst 811 codes op zijn belastingbrief, in Brussel zijn het er 796. Maar, als het een troost kan zijn: acht op de tien Belgen moet eigenlijk minder dan 20 codes invullen, ruim de helft heeft zelfs genoeg aan 10. Slechts 0,01 procent van de Belgen heeft meer dan 60 codes nodig.