“Wat als het misloopt met de Rode Duivels? Gaat Martinez zichzelf ontslaan én zijn opvolger aanduiden?”

Toen Roberto Martinez in 2016 werd aangesteld als bondscoach, vond ik dat verrassend. Ook al kwam hij uit de Premier League en had hij de FA Cup gewonnen met Wigan, wat een uitzonderlijke prestatie was, hij had nog niet bij de allergrootste clubs gewerkt. Maar dat hij nu zijn contract verlengt, is ­uiteraard géén verrassing. Hij heeft ervoor gezorgd dat België nog altijd de nummer één is op de wereldranking, vooral dankzij die fantastische resultaten in de kwalificaties. 58 op 60: dat is ongelofelijk. En hij heeft een goeie klik met de spelers, die graag met hem door wilden. Ook omdat hij hen wat vrijer laat, wat goed gezien is van Martinez. Als je met spelers werkt die al een heel seizoen intensief bezig zijn bij Europese topclubs, zou het onverstandig zijn om hen te overladen. Het kostbaarste voor een voetballer is vrije tijd, en daar houdt hij rekening mee.