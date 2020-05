Trump wil corona-taskforce opdoeken en focussen op heropenen economie

Het Witte Huis wil in de loop van de komende weken de speciale taskforce rond het coronavirus opdoeken en de focus verleggen naar de herlancering van de economie. Dat heeft president Donald Trump dinsdag laten verstaan.

“We kijken nu een beetje naar andere zaken, zoals veiligheid en het heropenen van de economie en we zullen allicht een andere groep oprichten om dat te doen”, zo verklaarde Trump in de marge van een bezoek aan een fabriek in Arizona waar mondmaskers worden gemaakt.

De speciale taskforce werd eerder dit jaar in het leven geroepen om de snelle verspreiding van het virus in de VS in te dijken. Vicepresident Mike Pence, die de taskforce leidt, bevestigde dat discussies aan de gang zijn over het afsluiten, tegen eind mei, begin juni, om terug te keren naar een meer “traditionele” aanpak door agentschappen. Volgens Pence is dit een “reflectie van de enorme vooruitgang die we gemaakt hebben als land”.

Dokter Anthony Fauci (voorgrond), Mike Pence, Donald Trump en Deborah Birx. Foto: AFP

De meest prominente medische leden, Anthony Fauci en Deborah Birx, zullen ook na het opdoeken van de taskforce het Witte Huis blijven adviseren. Fauci bleek niet op de hoogte van de plannen. Hij zei in een gesprek met CBS News dat berichten erover “niet waar” waren.

“Zal levens kosten”

Maandag had Fauci in een interview met CNN nog gewaarschuwd voor een heropflakkering van het virus als het land te snel de maatschappij en economie gaat heropenen. “Hoeveel doden en hoeveel lijden ben je bereid te aanvaarden om terug te keren naar wat je wil, een vorm van normaliteit, vroeger liever dan later?”

Met meer dan 71.000 overlijdens torsen de VS wereldwijd de zwaarste officiële dodentol en het aantal besmettingen blijft in bepaalde delen van het land toenemen. Dinsdag stierven 2.333 mensen aan Covid-19 in de VS.

Maar volgens Trump wordt de task force uitgefaseerd omdat “we ons land niet gesloten kunnen houden voor de volgende vijf jaar”. “De mensen zouden het niet aanvaarden en zouden het niet moeten aanvaarden” dat nog maandenlang strenge lockdownmaatregelen gelden. Trump moedigt de staten aan om het economische leven te hervatten, en uitte eerder zijn steun voor protest tegen de maatregelen.

Foto: AP

Al gaf hij dinsdag ook aan te beseffen dat een heropening levens zal kosten. Gevraagd in een interview met ABC of hij gelooft dat levens verloren zullen worden om het land te heropenen, antwoordde hij: “Het is mogelijk dat er enkele zullen zijn, omdat je niet opgesloten zult zijn in een appartement of huis of wat het ook is. Maar we gaan aan social distancing doen, we gaan handen wassen, we gaan veel van de dingen doen die we de laatste tijd geleerd hebben.”

“Er zal meer dood zijn, maar het virus zal voorbijgaan, met of zonder vaccin.” Als het virus opnieuw de kop op steek “zal het een vlam zijn en we zullen die vlam doven”, aldus Trump. Hij noemde de strijd tegen het virus meermaals een oorlog en Amerikaanse burgers zijn volgens hem “strijders”. “En zullen sommigen getroffen worden? Ja. Zullen sommigen zwaar getroffen worden? Ja. Maar we moeten ons land weer open krijgen, en snel.”

“Volgend jaar sterkste economie”

In een speech in de mondmaskerfabriek van Honeywell zei Trump: “Met dank aan de grote inzet van het Amerikaanse volk hebben we de curve afgevlakt en talloze Amerikaanse levens zijn gered. Ons land zit nu in de volgende fase van de strijd, een heel veilige fase en heropening van ons land. Een heropening, wie had ooit gedacht dat we dat zouden zeggen? Op een dag kwamen ze naar ons en zeiden ze: mijnheer, we gaan het moeten sluiten. We hadden de beste economie in de geschiedenis. (...) Maar ze zeiden: we gaan het moeten sluiten. Het is iets vreselijks, maar we deden wat juist was. En nu gaan we ons land heropenen. Het zal iets heel speciaals zijn.”

Volgens Trump zal het land na een overgangsfase volgend jaar een van de sterkste jaren ooit zien op economisch vlak. Een sterke economie is een speerpunt van Trumps verkiezingscampagnes.