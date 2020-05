Ook gezin prins Laurent getroffen door corona

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is ook het gezin van prins Laurent getroffen door het coronavirus. Wie besmet raakte, houdt hij geheim. Een hospitalisatie was gelukkig niet nodig.

In een interview met het Franstalige Le Soir Magazine zegt de prins dat hij zelf een risicopatiënt is en dat hij daarom erg voorzichtig is. In 2014 belandde Laurent op de dienst intensieve zorgen van het Sint-Lucasziekenhuis met een longontsteking.

Samen met prinses Claire en hun kinderen Louise (16) en de tweeling Aymeric en Nicola (14) is de prins daarom in zijn ‘kot’, zijnde villa Clémantine in Tervuren, gebleven. “In strikte quarantaine”, zegt hij.

Maar ondanks alle maatregelen die ze genomen hebben, heeft het virus hun gezin toch te pakken gekregen. Wie precies besmet is geraakt, wil de prins niet zeggen. Hij of zij is gelukkig niet gehospitaliseerd moeten worden. Twee weken quarantaine thuis volstonden.