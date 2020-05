Britse ‘Professor Lockdown’ geeft job op na inbreuk op eigen lockdownmaatregelen

De Britse wetenschapper Neil Ferguson heeft zijn job als regeringsadviseur in de coronacrisis opgegeven nadat bleek dat hij zelf tegen de lockdownmaatregelen had gezondigd. “Een beoordelingsfout”, erkende hij dinsdagavond.

De 51-jarige epidemioloog Neil Ferguson betreurde in een mededeling dat hij de regeringsboodschappen over social distancing had “ondermijnd”. Het statement kwam er nadat de krant The Daily Telegraph had bericht dat de professor ondanks de lockdownmaatregelen meermaals een vrouw had ontvangen in zijn woning.

“Ik dacht dat ik immuun was, aangezien ik positief had getest op het coronavirus en mezelf bijna twee weken had geïsoleerd nadat ik symptomen had gekregen”, zo luidde de uitleg van Ferguson.

Ferguson is onderlegd in het ontwikkelen van wiskundige modellen voor ziekteverspreiding. De Britse regering wijzigde haar losse aanpak van de crisis pas toen hij voorspelde dat de verspreiding van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk tot een kwart miljoen doden zou kunnen leiden.