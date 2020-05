Burgemeester Glabbeek: “Federale overheid moet gemeenten terugbetalen voor mondmaskers”

De burgemeester van Glabbeek, Peter Reekmans (Dorpspartij), vindt dat de federale en Vlaamse regering de mondmaskers die gemeenten en steden onder hun inwoners verdelen moeten terugbetalen. “In Glabbeek heeft dat de gemeente 85.000 euro gekost”, zegt Reekmans bij VRT Nieuws.

Glabbeek schuwt de uitgaven tijdens de coronacrisis niet, zegt burgemeester Reekmans. Zijn gemeente kocht eerder al zelf medisch beschermingsmateriaal voor lokale zorgverstrekkers en woonzorgcentra. “Vijf weken lang hadden zij dat materiaal niet, we konden dus niet anders”, zegt hij bij VRT Nieuws. “Daarna kochten we als eerste Vlaamse gemeente gecertificeerde herbruikbare mondmaskers voor haar inwoners. Als we dit niet zo snel hadden gedaan dan waren er zelfs geen mondmaskers geweest tegen 4 mei en de heropstart van de scholen op 18 mei.”

De vraag van Reekmans is nu om de aankoop van 12 miljoen mondmaskers te annuleren. “Geef die budgetten gewoon aan de gemeenten, die er wel al weken in slagen mondmaskers bij de mensen te krijgen. Zelfs de beloofde filters voor herbruikbare mondmaskers geraken nog niet tijdig bij de gemeenten. Wij mochten gisteren 11.000 filters voor de Glabbeekse bevolking gaan afhalen in het provinciaal verdeeldepot, maar er waren amper 150 stuks voor onze gemeente beschikbaar. Wanneer we alle filters wel zullen hebben, is zelfs vandaag nog compleet onduidelijk.”