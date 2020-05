Racing Genk bindt youngster Arne Cuypers langer aan zich

Racing Genk heeft woensdag het aflopende contract van jeugdspeler Arne Cuypers verlengd. De zondag negentien geworden centrumspits ondertekende een nieuwe overeenkomst van twee seizoenen bij de landskampioen. Hij ligt zo tot medio 2022 vast in Limburg.

“Cuypers is een talentrijke en vlot scorende spits”, bewierookte Genk de spits op zijn website. Hij kwam als 13-jarige naar de Genkse jeugdacademie en tekende in 2017 zijn eerste overeenkomst. Cuypers is ook jeugdinternational.

“Wij zijn blij dat een beloftevolle voetballer als Arne ervoor kiest om samen met ons een vervolg te breien aan zijn ontwikkeling binnen KRC Genk”, liet Koen Daerden, technisch directeur bij de Genkse jeugd, in een reactie optekenen.