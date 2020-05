Mieke Vogels wil opvang door grootouders: “Als je niet duidelijk kan argumenteren waarom het niet mag, laat het dan opnieuw toe”

Voormalig Vlaams minister van Gezondheid én “bomma” Mieke Vogels (66) heeft nog een dringende “menselijke vraag” aan de Nationale Veiligheidsraad: “Vergeet ons niet als een oplossing voor de opvang van onze kleinkinderen. Het is intussen duidelijk dat ‘de klein mannen’ dan toch niet dé snotneuzen zijn die het virus snel verspreiden. Laat grootouders hun verantwoordelijkheid nemen in plaats van scholen in problemen te brengen of opvang in bedrijven of gemeenten te gaan zoeken.”