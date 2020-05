Aantal hospitalisaties en overlijdens in ons land stijgt weer: “Maar de komende dagen gaat het weer dalen”

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus in ons land is woensdag plots met 339 gestegen. Het gaat om 110 overlijdens in de voorbij 24 uur, en 229 die dateren van de periode tussen 24 maart en 4 mei. Het aantal hospitalisaties steeg weer boven de 100. “Dat is vooral het gevolg van het weekendeffect”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Maar ze zullen wellicht weer dalen.”

In de voorbije 24 uur werden 110 overlijdens gemeld in ons land. Toch ging het totale aantal omhoog met 339, tot 8.339. “We hebben een correctie moeten uitvoeren”, legt Van Gucht uit. “Het is zo dat er 229 sterfgevallen omwille van Covid-19 in het ziekenhuis nu met terugwerkende kracht werden toegevoegd. Het gaat om overlijdens die hebben plaatsgevonden in de periode tussen 24 maart en 4 mei. Die overlijdens werden niet bevestigd met een laboratoriumtest, maar een deel werd bevestigd met een longfoto. Daarbovenop werden 157 mogelijke coronasterfgevallen toegevoegd die niet bevestigd werden met labotest of longfoto maar waarvan de artsen achteraf toch sterk vermoedden dat het om Covid-19-gevallen ging.”

Van Gucht haalde op de persconferentie ook een studie uit Nederland aan over de eerste typische symptomen bij besmetting. “De studie werd uitgevoerd bij gezondheidswerkers in Nederland. Zich plots slecht voelen, plots vermoeidheid, plotse erge spierpijn, hoofdpijn en verlies van smaak- en reukzin kunnen op Covid-19 wijzen. Wanneer die symptomen zich voordoen, is het belangrijk dat u zich thuis isoleert. Bel vervolgens uw huisarts en vraag een test aan. Koorts en hoesten treden meestal pas later op.”

“Zich plots slecht voelen, plots vermoeidheid, plotse erge spierpijn, hoofdpijn en verlies van smaak- en reukzin kunnen op Covid-19 wijzen” Video: rr

Het is belangrijk om na de test die resultaten thuis geïsoleerd af te wachten en een lijst te maken van de mensen waarmee u in contact geweest bent. Zo kunnen alle mensen met verdachte symptomen op hun beurt getest worden. “Pas als we dat allemaal goed doen, kunnen we vermijden dat we in de toekomst nog bijkomende maatregelen moeten opleggen.”

Meer hospitalisaties

De voorbije 24 uur werden 116 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Na twee dagen onder de 100 gedoken te zijn, lijkt dat geen goed nieuws. “Na drie dagen is dat inderdaad weer een lichte stijging”, aldus Van Gucht. “Maar dat is wellicht een compensatie van het weekendeffect. Ik verwacht dat het de komende dagen weer gaat dalen.”

290 mensen hebben het ziekenhuis in de voorbije 24 uur verlaten. Het aantal ingenomen ziekenhuisbedden staat nu op 2.849, een daling van 233, en op intensieve zorgen bleef het aantal met 646 gelijk. Er zijn 272 besmettingen bijgekomen, wat het totaal op 50.871 brengt. “Ook dat is een duidelijke afname”, zegt Van Gucht.