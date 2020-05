Nederlandse politie vindt 12,5 miljoen in huis in Eindhoven

De Nederlandse politie heeft op 1 mei goed 12,58 miljoen euro aangetroffen in een verborgen ruimte in een woning in Eindhoven. Een 35-jarige man is aangehouden op verdenking van witwassen en het geld is in beslag genomen.

De vondst werd gedaan in een onderzoek naar witwassen. Volgens de politie is dit het hoogste bedrag ooit dat op één locatie is gevonden. Het betreft biljetten van 20 tot 500 euro met een gewicht van maar liefst 255 kilo. Ook zijn twee vuurwapens met munitie en een geldtelmachine in beslag genomen.

Het aanpakken van witwassen heeft prioriteit bij de Landelijke Eenheid en het Openbaar Ministerie omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit, aldus de politie.

De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn raadsman. Hij is maandag voorgeleid voor de rechter-commissaris in Rotterdam, die zijn aanhouding voor veertien dagen heeft bevolen.