Artiesten en wetenschappers doen oproep om maatschappij na coronacrisis grondig te herdenken

Tweehonderd artiesten en wetenschappers van over de hele wereld hebben woensdag in de Franse krant Le Monde een oproep gedaan om de maatschappij en economie na de coronacrisis grondig te herdenken. Onder meer Madonna en Robert de Niro ondertekenden de boodschap, net als zangeres Angèle.

De oproep, die gelanceerd werd door de Franse actrice Juliette Binoche en de Franse natuurkundige Aurélien Barrau, heeft als titel ‘Non à un retour à la normale’. “Het lijkt ons ondenkbaar om na de pandemie gewoon terug te keren naar het normale”, klinkt het. “Deze crisis is een tragedie, maar nodigt ons ook uit antwoorden te bieden op essentiële vragen. Er is een ecologische catastrofe aan de gang, die een directe bedreiging vormt. Ook al is de pandemie bijzonder ernstig, kan deze catastrofe gevolgen zonder weerga hebben. We roepen bestuurders en burgers op deze onhoudbare logica te lossen.”

“De consumptiedrang heeft ons ertoe geleid het leven zelf te ontkennen: dat van planten, dieren en heel wat mensen. Vervuiling, de opwarming van de aarde en vernietiging van natuur brengen de wereld naar een breekpunt. Omdat ook de sociale ongelijkheid blijft toenemen, kunnen we na de pandemie niet terugkeren naar het normale. Op alle niveaus is een radicale omzwaai nodig, die durf en lef zal vragen. Maar het kan niet gebeuren zonder enorme en vastberaden inzet.”

Heel wat grote namen uit de film- en muziekwereld ondertekenden de oproep. Onder meer Angèle, Sting en Madonna sloten zich aan, net als de actrices Cate Blanchett, Marion Cotillard, Monica Bellucci en Cécile de France. Ook meerdere winnaars van Nobelprijzen, zoals James Peebles (natuurkunde) en Muhammad Yunus (vrede), spraken hun steun uit.