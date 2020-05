Aalter - Bij een uitslaande woningbrand in Ursel, deelgemeente van Aalter, is in de nacht van dinsdag op woensdag een bejaard koppel om het leven gekomen. Het gaat om een man van 90 en een vrouw van 88.

De brand brak afgelopen nacht rond 4 uur uit en richtte enorm veel schade aan in de woning. De brandweer had er zijn handen mee vol, en trof in de woning het bejaarde echtpaar dood aan.