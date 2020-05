Restaurant bedenkt originele manier om klanten in alle veiligheid te bedienen: ‘Serres Séparés’

Ook in Nederland moesten restaurants en cafés de deuren sluiten in de strijd tegen het coronavirus. Na 19 mei worden de maatregelen versoepeld en kunnen hongerige mensen weer gezellig gaan tafelen. Het Amsterdamse restaurant Mediamatic experimenteert nu al met een originele manier om klanten in alle veiligheid te kunnen ontvangen en bedienen: ‘Serres Séparés’.

Hongerige mensen kunnen plaatsnemen in de “intieme cocon” van een glazen serre en krijgen hun eten geserveerd op een plank. De obers en serveersters dragen handschoenen. “Heel erg gezellig en lekker eten”, aldus Janita Vermeulen, die het concept dinsdag mocht uittesten.

“Nu leren we nog hoe we de tafels kunnen afruimen en hoe we kunnen opdienen op een elegante manier”, aldus restauranthouder Willem Velthoven. “Zo krijgen klanten het gevoel dat ze verwend worden.”

Ondanks de versoepeling op 19 mei, vrezen Nederlandse restauranthouders dat heel wat zaken in financiële moeilijkheden zullen raken door ‘social distancing’, de maatregel tegen Covid-19 die ook na de versoepeling blijft gelden.

