Opleiding coronaspeurders heeft vertraging: onlineplatform van overheid ligt plat

Tientallen vrijwilligers en ambtenaren die vandaag een opleiding moesten volgen voor contactonderzoek kunnen dat niet door informaticaproblemen bij de federale overheid. Ze klagen ook over andere informaticaproblemen die nog niet opgelost zijn. Maandag moet het project van start gaan, maar het staat duidelijk nog niet op punt.

Een nieuwe tegenslag voor het contactonderzoek: CSAM, het identificatieplatform van de federale overheid, ligt al de hele ochtend plat. Daardoor kan een honderdtal Vlaamse contactonderzoekers zijn geplande opleiding niet volgen en moet ook het proefproject even wachten. Bij de FOD Beleid en Ondersteuning bevestigen ze het nieuws. Er wordt aan een oplossing gewerkt.

CSAM is de tool die de toegang tot het overheidsplatform regelt, maar die haperde woensdagvoormiddag. Vooral de stormloop op Tax-on-web zorgt voor de problemen. Ook andere sites van de overheid zijn daardoor moeilijk bereikbaar. Door de informaticaproblemen kon een geplande opleiding waarbij tientallen contactonderzoekers wegwijs gemaakt zouden worden in de federale databank niet doorgaan zoals gepland. De contactonderzoekers moesten het dan maar doen met de gefilmde opleiding van gisteren, zonder echter zelf te kunnen testen.

Intussen blijkt ook dat het hele platform – aangeleverd door de federale overheid – nog altijd niet op punt staat: pagina’s met vragenlijsten lopen vast en er zitten nog verschillende bugs in het systeem. Nochtans is het de bedoeling dat er vanaf donderdag niet langer alleen intern, maar ook met externe contacten proefgedraaid zou worden. Of dat zal lukken, hangt ervan hoe snel de informaticaproblemen opgelost geraken. Volgens Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, zal er donderdag effectief getest kunnen worden, maar wellicht op kleinere schaal dan gepland. “We hebben ook nog geen berichten ontvangen dat de andere problemen tegen maandag niet opgelost zouden zijn”, zegt hij. “Al lijkt het me logisch dat er eenmaal het systeem draait verschillende updates zullen volgen.”

Eerder waren er in Vlaanderen ook al problemen met de aanbesteding van het hele project. Pas dinsdagmiddag werd het Vlaamse luik van contactonderzoek toegewezen aan een samenwerking van mutualiteiten, callcenters en KPMG. Dat was later dan gepland, maar zowel welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) als minister-president Jan Jambon (N-VA) verzekerden eerder al dat het hele project maandag definitief kan starten. Voor het zover is, moet het Vlaams Parlement straks ook nog een decreet stemmen die het privacyluik helemaal wettelijk maakt.