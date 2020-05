Belgisch voetbal opgeschort tot 31 juli, seizoen zo goed als zeker afgelopen

Al zeker tot 31 juli zullen er in ons land geen voetbalwedstrijden worden gespeeld. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad zopas beslist. Doordat het seizoen reglementair gezien afloopt op 30 juni, wil dat zeggen dat de jaargang 2019/2020 ten einde is. Enkel indien de profclubs tot een 80% meerderheid komen om het seizoen alsnog te verlengen, is er nog kans dat de beker- en promotiefinales en de laatste speeldag van de reguliere competitie afgewerkt kunnen worden.

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om alle professionele en amateursporten in ons land tot 31 juli op te schorten, betekent zo goed als zeker dat het seizoen erop zit in de hoogste klasse van ons voetbal. Reglementair gezien liep het huidige seizoen immers van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020. In principe zou het seizoen 2019/2020 wel verdergezet kunnen worden na 1 juli, maar enkel en alleen als een meerderheid van tachtig procent van de profclubs het daarover eens is.

Dat scenario lijkt echter zeer onwaarschijnlijk. In eerste instantie omdat het nog niet zeker is dat er op 1 augustus alweer gevoetbald zou mogen worden, maar vooral ook omdat de Raad van Bestuur van de Pro League eind maart al had beslist het huidige seizoen te laten stopzetten. Die beslissing moet wel nog bekrachtigd worden door alle profclubs op de Algemene Vergadering, die na herhaaldelijk uitstel nu gepland staat op vrijdag 15 mei.

“Het management van de Pro League en de werkgroep die binnen de Pro League werd opgericht om de sportieve en financiële gevolgen van de coronacrisis te bestuderen, nemen de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad mee in hun werkzaamheden”, klinkt het woensdag in een communiqué van de Pro League. “De voorstellen van de werkgroep zullen aan de Pro League-clubs voorgelegd worden op de Algemene Vergadering.”

Met het speelverbod tot en met minstens 31 juli is de Pro League nu alvast beter gewapend tegen een eventuele claim van rechtenhouder Telenet om een deel van het tv-geld terug te eisen nu de play-offs niet meer zullen worden afgewerkt. Net als in Nederland en Frankrijk geldt nu immers een situatie van overmacht.