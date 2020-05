Poetins populariteit zakt tot laagste peil ooit

Het percentage van Russen die de politiek van president Poetin steunen, is gezakt tot 59 procent. Dat is het laagste peil ooit, aldus het onafhankelijke opiniepeilingsinstituut Levada Centrum op woensdag. Poetin heeft enkel nog steun bij “die mensen die beperkte mogelijkheden hebben om hun leven wat verbeteren, zoals oudere mensen en sommige bevolkingsgroepen op het platteland”, aldus de opiniepeiler.

In de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar is de steun voor Poetins beleid zelfs gezakt tot slechts 12 procent. De peiling werd vorige maand gehouden, op een ogenblik dat de gevallen van besmetting met het coronavirus groter werd in aantal dan in buurland China, waar het virus vandaan kwam.

De Russische economie heeft ook rake klappen gekregen door de kelderende olieprijzen die samenvielen met de coronacrisis. Volgens de opiniepeiler is er toenemend ongenoegen bij de Russen omdat ze niet genoeg door de staat geholpen worden in deze tijden van zware economische crisis.