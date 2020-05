Thuis bezoek ontvangen kan vanaf Moederdag: maximaal vier en altijd dezelfde personen

Het is vanaf zondag 10 mei - niet toevallig op Moederdag - weer toegelaten om thuis bezoek te ontvangen. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad woensdag beslist. Er zijn wel de nodige beperkingen: zo mogen er maximum vier personen - en altijd dezelfde mensen - op bezoek komen en moet de ‘social distancing’ nageleefd worden.

Sinds midden maart was het verboden om thuis mensen te ontvangen. Daardoor konden families bijvoorbeeld niet samen Pasen vieren. Moederdag, op zondag 10 mei, wordt een ander verhaal: dan mag u maximum vier personen bij u thuis ontvangen en kan samen het glas geheven worden, weliswaar met respect voor ‘social distancing’.

Belangrijk is dat de vier mensen die u thuis ontvangt telkens dezelfde mensen moeten zijn. Die mensen mogen ondertussen ook nergens anders op bezoek gaan. Concreet: als u ervoor kiest om bij uw ouders op bezoek te gaan, moeten zij ook voor u kiezen. “En als u een terras heeft, spreek dan bij voorkeur buiten af”, zei premier Sophie Wilmès (MR) op de persconferentie. “Het bezoek is niet toegestaan als een van de mensen ziek is.”

Burgerzin

“Het gebrek aan sociaal contact weegt op de mensen, dus hebben we dat naar voren geschoven”, zegt minister Maggie De Block (Open VLD) over de beslissing. “We gaan dat niet controleren omdat het niet controleerbaar is, maar we rekenen op de burgerzin van iedereen. We zullen dat allemaal braaf moeten opvolgen om te vermijden dat we volgende week weer een stap achteruit moeten zetten.”

Door de contacten te beperken wordt het makkelijker om op te sporen - ‘contact tracing’ - wie met wie contact heeft gehad als er bij een van hen een besmetting met het coronavirus vastgesteld wordt.