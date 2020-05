Een politiehelikopter, politiehonden en heel wat politiemensen waren dinsdag zowat de hele middag op zoek naar Yves Alleman (61) uit Ichtegem. Die was thuis vertrokken voor een wandeling en bleef weg. “Maar ik had gewoon goeie benen”, zegt hij.

