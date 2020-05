Coronavirus bestrijden wordt moeilijker in Kenia door hevige overstromingen

Overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van hevige regenval hebben in Kenia in één maand 194 mensen gedood en oogsten vernietigd, waardoor het moeilijker werd om de coronavirusepidemie te bestrijden. Dat heeft de regering woensdag bekendgemaakt.

Deze zware regen komt na die van eind vorig jaar, wat een tweede golf van sprinkhanen met zich meebracht in Kenia en andere landen in Oost-Afrika. De combinatie van deze twee verschijnselen en de economische gevolgen van het coronavirus kunnen in de regio ernstige hongersnood veroorzaken, vrezen waarnemers.

Mensen die in overstromingsgevoelige gebieden van verschillende regio’s wonen waar de belangrijkste dammen hun maximale capaciteit hebben bereikt, zijn geëvacueerd, zo zei de Keniaanse regering in een verklaring. Tot op vandaag zijn 194 mensen gestorven als gevolg van regen, overstromingen en aardverschuivingen, met name in West- en Centraal-Kenia, evenals in de kustgebieden.

500 besmettingen

De regen heeft 3.240 hectare akkers met gewassen vernietigd en de infrastructuur voor watervoorziening in de hoofdstad Nairobi, Nyeri (midden) Kisumu en Nakuru (west), is vernietigd. Het ministerie van Volksgezondheid zal maskers en andere hygiëneproducten naar noodkampen in de getroffen regio’s sturen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

In Kenia zij er meer dan 500 bevestigde besmettingen, waarvan 24 met dodelijke afloop.