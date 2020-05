Engelse trainersvakbond waarschuwt: “Premier League kan enkel starten op neutraal terrein”

Richard Bevan, de voorzitter van de League Managers Association (LMA), de Engelse trainersvakbond, heeft woensdag op BBC Radio verteld dat de enige mogelijkheid om het Premier League-seizoen af te werken bestaat uit wedstrijden op neutraal terrein.

Komende maandag mogen de Premier League-clubs stemmen over het vervolg van de competitie, die tenminste tot juni stilligt. De laatste wedstrijd in de Premier League dateert intussen van 9 maart.

Volgens de BBC heeft het voorstel om te spelen in neutrale stadions op z’n minst een akkoord van veertien van de twintig Engelse eersteklassers nodig. Brighton, de club van Rode Duivel Leandro Trossard, liet al weten geen voorstander te zijn van het plan. “Indien het voorstel niet wordt aangenomen, is het goed mogelijk dat het seizoen geannuleerd wordt”, liet Bevan optekenen.

“De regering heeft de clubs waarschijnlijk al duidelijk gemaakt dat thuiswedstrijden met volle stadions op dit moment onmogelijk zijn. En indien dat nog niet is gebeurd, zal de regering hierover heel duidelijk zijn. De regels rond sociale afstand zullen ook volgende maand nog gevolgd moeten worden.”

Richard Bevan Foto: Action Images

Aston Villa wil in strijd om behoud niet op neutraal terrein spelen

De voorzitter van Aston Villa, Christian Purslow, verzet zich tegen het idee van de Premier League om de resterende wedstrijden in de competitie op neutraal terrein af te werken. Volgens hem benadeelt dat zijn club, die in degradatiegevaar verkeert.

“Persoonlijk ben ik tegen het idee om in een beperkt aantal stadions achter gesloten deuren te spelen”, vertelde hij in de radioshow TalkSPORT. “We zijn een club die fier is op zijn sterkte voor eigen publiek. Twee derde van onze overwinningen dit seizoen behaalden wij in eigen stadion”, onderstreepte hij.

Aston Villa, het team van Björn Engels (ex-Club Brugge), stond op het moment van de competitiestop midden maart op de voorlaatste plaats in de Premier League, weliswaar met één wedstrijd (een twee punten) minder dan het ‘veilige’ Watford. Van de tien matchen die de ploeg uit Birmingham nog moet afwerken, zijn er zes voor eigen volk. “Elke supporter van Villa zou ermee akkoord gaan dat dit voordeel opgeven een enorme beslissing is voor een bestuurder van Aston Villa”, aldus Purslow. “Ik zou er nooit mee instemmen tenzij de omstandigheden juist zijn.”

Met het “Project Restart” overweegt de Premier League de 92 resterende wedstrijden in een beperkt aantal stadions te laten doorgaan, zonder publiek bovendien om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Mocht het seizoenseinde geannuleerd worden, dan lijkt het toewijzen van de titel aan Liverpool een formaliteit. Maar de discussie omtrent de Europese tickets en degradatie/promotie belooft in zo’n scenario voor veel kopbrekens te zorgen. Ook Brighton, vijftiende met vier punten meer dan Aston Villa, sprak zich al uit tegen wedstrijden op neutraal terrein.

“Het financiële risico bij degradatie bedraagt zo’n 200 miljoen pond (230 miljoen euro”, onderstreepte Purslow nog.