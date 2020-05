Pairi Daiza schrapt 23 banen door coronacrisis

Foto: if

Het dierenpark Pairi Daiza kondigt woensdag aan dat het de contracten van 23 werknemers moet beëindigen, omdat de financiële omstandigheden door de sluiting van het park door het coronavirus “extreem moeilijk” zijn.

Het gaat om 17 personen met contracten van zowel bepaalde als onbepaalde duur, en 6 seizoensmedewerkers. De betrokken medewerkers komen van alle geledingen, ook van de directie. “Het is de eerste keer in haar 26-jarig bestaan dat Pairi Daiza om financiële redenen afscheid neemt van medewerkers, dit volledig los van onze eigen wil. De beslissing valt menselijk zeer zwaar, aangezien alle medewerkers hechte leden waren van de Pairi Daiza-familie. De financiële situatie laat ons echter geen keuze”, klinkt het in een persbericht.

Op 21 maart moesten de deuren van het park en van een splinternieuw Resort normaal opgengaan. Door de coronacrisis kon dat niet, en sindsdien kostte het onderhoud van het park en de dieren om en bij de 4 miljoen euro. Het omzetverlies wordt geschat op zo’n 20 miljoen euro. Het bedrijf heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan om het aantal ontslagen tot een minimum te beperken.