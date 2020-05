REACTIES. Mehdi Bayat: “Bekerfinale mag van mij worden gespeeld”

Mehdi Bayat, bondsvoorzitter en algemeen directeur van Charleroi, juicht de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad toe. “Mensen zeggen me dat ik drie weken heb gevochten voor één zinnetje in de uiteenzetting van premier Wilmès: geen competitiewedstrijden voor 31 juli”, aldus Bayat. “Maakt niet uit, die duidelijkheid is er nu. Er zijn evenwel nog veel vragen: oefenmatchen, de promotiewedstrijden, de bekerfinale,…”

Tja, die bekerfinale waarbij zijn club Charleroi rechtstreeks is betrokken. Als die bekerfinale niet kan worden gespeeld, gaat Charleroi rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. Als de finale wel wordt gespeeld en Antwerp wint die van Club Brugge, dan krijgt Antwerp dat rechtstreeks ticket.

“Ik heb het altijd gezegd en ik herhaal: ik wil dat de bekerfinale gespeeld wordt als het de gezondheid van de mensen niet in gevaar brengt. Dat kan nu op 1 of 2 augustus. Als het kan, mag die finale van mij gespeeld worden. Mijn vraag aan de politiek was net daarom: tot 31 juli. Omdat we pas op 3 augustus de namen van de Belgische deelnemers aan de Europabekers moeten doorgeven, kan die finale in theorie nog worden gespeeld. Maar het is ook afwachten wat de overheid ervan zal zeggen. Ik bedoel de burgemeester van de stad waar die wedstrijd gespeeld wordt. Er is altijd het gevaar van de samenscholing van de supporters. Let wel: we hebben met zijn allen gehoord ‘tot minstens 31 juli’. Niemand weet hoe de situatie op dat moment zal zijn. Zelfs de virologen niet.”

Bayat ziet de competitie nog wel hervatten in augustus. Mogelijk zelfs met een beperkt aantal toeschouwers in de tribune.

“Dat moeten we nog afwachten. Kijken hoe de gezondheidssituatie evolueert. In elk geval worden de wedstrijden in de voorronden van de Europa League en Champions League voor het seizoen 2020-21 ook al in augustus gespeeld. Dan moet de competitie ook kunnen beginnen. Maar nog eens: als de toestand het toelaat.”

Jozef Allijns (Kortrijk): “Zonder oefenduels kunnen we niet in augustus hervatten”

Jozef Allijns was begin maart de eerste die riep dat de competitie best kon worden stopgezet. Ruim twee maanden later is het dan zo ver.

“Maar er blijft toch nog veel onduidelijk”, aldus de voorzitter van Kortrijk. “Hoe zit het met de oefenwedstrijden? Als we die niet mogen spelen, kunnen we onmogelijk in augustus beginnen voetballen. We hebben immers zes weken voorbereiding nodig en er moeten oefenduels worden gespeeld. Dat kan niet anders. Dan zie ik geen andere mogelijkheid dan het format voor volgend seizoen aan te passen. Begin september beginnen en dan nog 30 wedstrijden in de reguliere competitie en 10 in de play-offs spelen is onmogelijk. Het was nu al dringen en we begonnen al eind juli. Volgende week op de Algemene Vergadering van 15 mei worden belangrijke beslissingen genomen. Promotie, degradatie, Europese tickets, bekerfinale of niet, enz…”

Foto: BELGA

Antwerp: “Ticket verdienen op het veld”

Luciano D’Onofrio wilde woensdag namens Antwerp niet reageren. Ook iemand anders van Antwerp wilde geen commentaar kwijt over het al dan niet spelen van de bekerfinale op 1 of 2 augustus. Maar we verwijzen naar het interview dat sportief directeur D’Onofrio zaterdag aan ons gaf.

“We willen ons Europees ticket op het veld verdienen”, zei D’Onofrio toen. “Als de overheid beslist dat er niet meer kan worden gevoetbald, zullen we ons daarbij neerleggen. Gezondheid voor alles. Maar als het kan willen wij voetballen.” Lees: ook Antwerp wil op 1 of 2 augustus de bekerfinale spelen.