Eerst applaus gekregen, daarna onder invloed fietser doodgereden: thuisverpleegster (26) vlucht na dodelijk ongeval

Wielsbeke / Oostrozebeke / Zulte -

Het applaus voor haar inzet in de zorgsector was nog maar net uitgedoofd of thuisverpleegster Fien V. (26) beging dinsdagavond een fatale misstap in Wielsbeke. Onder invloed en sms’end reed ze fietser Peter Martens (43) dood, waarna ze vluchtmisdrijf pleegde.