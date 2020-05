Politie Brussel roept agenten op om waakzaam te zijn voor islamterreur

Brussel - In een mail aan het personeel heeft de korpsleiding van de Brusselse politie haar personeel opgeroepen om uiterst waakzaam te zijn voor de dreiging van islamistisch terrorisme. Vorige maand nog werden in Frankrijk twee aanslagen gepleegd, ook tegen agenten, en de vrees bestaat dat gelijkaardige acties zich eveneens in ons land opnieuw kunnen voordoen.

Nu de politie-energie grotendeels naar de handhaving van de lockdown gaat, zou je haast vergeten dat in ons land nog steeds niveau 2 geldt voor de terreurdreiging. Dat wil zeggen dat het risico op een aanslag “gemiddeld maar weinig waarschijnlijk” is. Maar net omdat de coronamaatregelen heel veel politiecapaciteit opslorpen, is het niet geheel ondenkbaar dat terroristen van de gelegenheid gebruik zouden maken om tot actie over te gaan, zo vernemen we.

Dat is ook het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse én de politie van Brussel, niet ontgaan. In een mail roept de korpsleiding van Brussel-Hoofdstad haar personeel, meer dan tweeduizend agenten sterk, op tot grote waakzaamheid voor terrorisme. De oproep volgt op twee islamistische aanslagen in Frankrijk.

In de mail wordt ook expliciet verwezen naar die twee aanslagen op 4 en 27 april. “Bij die laatste kwam Youssef T. in Colombes (boven Parijs, nvdr.) in aanrijding met twee agenten op een motor, die ernstig gewond raakten. Hij zei dat hij als martelaar wilde sterven. Een brief van trouw aan Islamitische Staat werd in zijn auto gevonden.” Bij de aanslag op 4 april in het Zuid-Franse Romans-sur-Isère doodde een Soedanese vluchteling twee mensen en verwondde vijf anderen. “Hij riep op dat moment Allah Akbar.”

Anarchistische dreiging

Opvallend: twee weken geleden lekte nog een rapport van OCAD uit waarin ook werd gewaarschuwd voor terreur tegen politieagenten. De dreiging kwam toen uit anarchistische hoek. Een anarchist had op de activistische website Indymedia een pamflet geschreven waarin hij opriep om gebruik te maken van deze coronatijd om politiemensen te viseren. “De tijd is rijp om aan te vallen”, stond er. “Onze tegenstanders zijn bezig met andere dingen. De ordemachten waren nooit zo overwerkt en aanwezig in de openbare ruimte, met voertuigen, drones of te voet. Wat zou er gebeuren moesten we hen in hun bolwerken bedreigen met doodsboodschappen? Wat zou er gebeuren als we hen aanvallen met stenen, vuurwerk en molotovcocktails? Midden in de nacht terwijl ze slapen, of tijdens hun patrouilles.”

Over de nieuwe mail aan het personeel zegt de Brusselse politiewoordvoerster Ilse Van De Keere dat “volgens de verstrekte informatie van het OCAD de terreurdreiging nog altijd aanwezig is en dat de korpschef het nuttig geacht heeft om het personeel op de hoogte te houden”.