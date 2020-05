IS-terroristencel ontmanteld in Afghanistan

De Afghaanse inlichtingendiensten (NDS) hebben woensdag bekendgemaakt dat ze een gezamenlijke cel van Islamitische Staat en het Haqqani-netwerk hebben ontmanteld. Volgens hen heeft de cel meerdere aanslagen gepleegd, onder meer een dodelijke aanval op een Sikh-tempel eind maart in Kaboel.

Vijf strijders werden gedood en acht anderen werden gearresteerd, toen veiligheidstroepen twee van de schuilplaatsen van de groep bestormden, één in Kaboel en de andere buiten de hoofdstad, aldus het directoraat Nationale Veiligheid in een persbericht. “Deze gezamenlijke cel van IS en het Haqqani-netwerk had in de hoofdstad grote aanvallen gepleegd, onder meer tegen een Sikh-tempel in maart”, zei de NDS. Ten minste 25 burgers werden gedood en acht gewond op 25 maart, toen schutters in deze tempel in het centrum van Kaboel op aanwezige gelovigen schoten.

Historische overeenkomst

Atiqullah Amarkhail, een voormalige generaal van het Afghaanse leger die veiligheidsanalist is geworden, beschreef het als een “alarmerende ontwikkeling” dat leden van IS en het Haqqani-netwerk “zij aan zij” werden gearresteerd. “Dit zou erop kunnen wijzen dat - zelfs als de taliban op een dag ermee instemt het geweld te verminderen of te beëindigen - het echte geweld van radicalere groepen als IS en Haqqanis nog lang kan voortduren”, zei hij.

De Verenigde Staten hebben op 29 februari in Doha een historische overeenkomst met de taliban ondertekend, die voorziet in de terugtrekking van buitenlandse troepen uit Afghanistan binnen 14 maanden in ruil voor garanties van de opstandelingen. De taliban hebben in dat akkoord beloofd extremistische groeperingen als IS te bestrijden om te voorkomen dat die Afghanistan als toevluchtsoord gebruiken.