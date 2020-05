Italiaanse minister van Sport: “Datum vastleggen om Serie A te hervatten is onmogelijk”

Het zal nog een tijdje onduidelijk blijven wanneer de bal opnieuw kan rollen in het Italiaanse voetbal. Volgens minister van Sport Vincenzo Spadafora hangt alles af van de evolutie van de coronacrisis.

“We hopen allemaal dat de kampioenschappen kunnen hernemen. Tegelijk is het vandaag onmogelijk om een zekere datum vast te leggen”, vertelde Spadafora tijdens een vragenronde in het Italiaanse parlement. “We moeten afwachten hoe de curve met besmettingen de volgende twee weken evolueert. Het is nog maar twee dagen geleden dat het land is begonnen met de geleidelijke afbouw van de lockdown. Pas dan zal de regering kunnen beslissen.”

Het Italiaanse voetbal ligt stil sinds 10 maart. Sinds deze week mogen de spelers opnieuw aan de conditie werken in de faciliteiten van hun club maar voor groepstrainingen is het wachten tot minstens 18 mei. Donderdag vergadert de Italiaanse voetbalbond met het wetenschappelijke comité dat de regering bijstaat. “Wij hopen dat er dan groen licht volgt voor de collectieve trainingen.”

Spadafora voegde eraan toe dat hij geen begrip heeft voor de druk die wordt uitgeoefend om de Serie A snel te laten hernemen. “Dit is onbegrijpelijk in de ogen van de miljoenen Italianen die bezorgd zijn om hun gezondheid en hun werk. Ik wijs erop dat de enige data die nu al vastliggen, bepaald zijn door landen die hebben beslist hun competitie te beëindigen.”

