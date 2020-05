Opnieuw dreigt “genocide” door ‘westerse’ ziekte: ook de meest inheemse stammen niet veilig voor coronavirus

In een open brief aan de Braziliaanse president Bolsonaro hebben een stoet internationale sterren gevraagd om dringend maatregelen te nemen om de inheemse bevolking te beschermen. Gevreesd wordt voor een “genocide” onder de naar schatting 900.000 mensen die voornamelijk in het Amazonegebied wonen. Het coronavirus, dat door illegale mijnbouw en boskap hun gebied aan het binnendringen is, kan de doodsteek worden voor sommige stammen die eerder al zwaar getroffen werden door ‘Westerse’ ziektes.